Door: Sander Bral, HR

28/08/17 - 10u54 Bron: Eigen berichtgeving

Westmalle Deze ochtend is een dame onder een vrachtwagen terecht gekomen toen ze haar hond uitliet in de Turnhoutsebaan in het centrum van Westmalle (Malle). De vrouw en haar hondje zijn ter plekke overleden.