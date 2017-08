Bijna crash tussen trein en tractor aan onbewaakte spooroverweg

Alexander Haezebrouck, HR

Ieper Vijftig treinreizigers en een echtpaar landbouwers zijn vanmorgen aan een ramp ontsnapt. Aan een spooroverweg zonder lichten of automatische slagbomen kwam het net niet tot een botsing tussen een trein en een tractor. De trein reed wel het sproeisysteem achter de aanhangwagen van de tractor stuk.

De botsing gebeurde in een zijstraat van de Komenseweg. De landbouwers waren met hun tractor onderweg naar hun veld om de koeien water te geven. Aan de overweg keken beiden links en rechts. Door een dikke mistbank links van hen, zag de boerin de trein pas aankomen toen ze al op de overweg reden. Ze duwde het gaspedaal in om over te geraken. De trein kon niet vermijden dat het sproeisysteem achteraan de watertank van de tractor werd afgereden. Iedereen kwam met de schrik vrij, niemand raakte gewond. Vijftig treinreizigers werden geëvacueerd en overgebracht naar het station in Ieper. Het treinverkeer tussen Komen en Poperinge lag een tijdlang stil.