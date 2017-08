Slechts één op de zeven bestuurders slaagt voor theoretisch proefexamen

SVG

Slechts één op de zeven automobilisten die mobiliteitsorganisatie VAB onderwierp aan een theoretisch proefexamen, waarbij hun kennis van de verkeersregels werd getest, is daarin geslaagd. Dat meldt VAB vandaag.

Sinds juni 2017 mogen kandidaten voor het theoretische rijexamen nog maar één zware fout maken als ze hun rijbewijs willen behalen. VAB, dat voorspelde dat het slagingspercentage fors zou afnemen, ontwikkelde daarom een proefexamen. Uit de resultaten blijkt dat slechts 14 procent van de meer dan 12.000 deelnemers geslaagd is. Alle leeftijdscategorieën scoren slecht, zowel automobilisten die pas hun rijbewijs hebben als oudere automobilisten die al jaren op de baan zijn.



Volgens VAB zijn er twee manieren om het probleem aan te pakken. Een eerste is om regelmatig de verkeersregels op te frissen. Vooral als ouders hun kinderen leren autorijden kan dit nuttig zijn, klinkt het. De mobiliteitsorganisatie verwijst daarbij naar de verplichting voor vrije begeleiders om vanaf 1 oktober een opleiding te volgen. Die opleiding, met een maximumprijs van 20 euro, was voordien beperkt tot 3 uur, maar zal nu uitbreiden zodat ook de verkeersregels opgefrist zullen worden.



Daarnaast raadt VAB aan om werk te maken van een vereenvoudiging van de verkeersregels. Uit de test blijkt dat de meeste fouten worden gemaakt tegen verkeersregels die gelijkaardig zijn en daardoor blijkbaar voor verwarring zorgen. Het gaat onder meer om het verschil tussen een oversteekplaats voor fietsers en een fietspad.