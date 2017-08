Vandalen besmeuren huis Brugse burgemeester met graffiti

MMB

28/08/17 - 08u07 Bron: eigen berichtgeving

© Mathias Mariën/PN.

De Brugse burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) is afgelopen nacht het slachtoffer geworden van vandalen. Deze ochtend trof hij een dreigende boodschap aan op zijn gevel. Met graffiti spoten de daders: 'Renaat, stop fuck my way' op de woning van de burgervader. "Een actie die fel te betreuren valt", aldus Landuyt.