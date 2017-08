Leeftijdslimiet voor de hoogste woontoren van Hasselt

Door: redactie

28/08/17 - 05u33 Bron: Belga

© Kolmont/YouTube.

In Hasselt komt er een nieuwe woontoren met een leeftijdslimiet voor de bewoners. Wie in de Kapertoren wil wonen, moet jonger zijn dan 32 jaar. Vastgoedontwikkelaar Kolmont en de stad Hasselt willen daarmee zorgen voor meer betaalbare appartementen voor jongeren midden in de stad.

De woontoren, waar ook Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad over berichten, is gelegen in het Kapermolenpark, vlakbij de universiteitscampus. Er komen in totaal zeventig appartementen. Met 16 verdiepingen wordt de Kapertoren zowat de hoogste van Limburg.



Iedereen zal een appartement kunnen kopen in de toren, dus ook mensen ouder dan 32 jaar. Maar wie er zelf gaat wonen, moet wel rekening houden met de leeftijdsgrens. De jongste bewoner moet jonger zijn dan 32. Hetzelfde geldt voor huurders: minstens één van de huurders moet de leeftijdslimiet respecteren. Eens je er woont, mag je er zolang blijven wonen als je wil.



De notaris of makelaar zal bijgevolg bij elke verkoop moeten toezien dat dit effectief gerespecteerd wordt. In geval van verhuur zal ook elke nieuwe huurovereenkomst voorgelegd worden aan de syndicus en de Vereniging van Mede-eigenaars.



Betaalbaar wonen in de stad

"We willen vooral kansen creëren voor jonge mensen, zodat ze de mogelijkheid krijgen om een nieuw betaalbaar appartement in de stad te kopen. Zo zijn er veel jongeren die na hun studies in de buurt van de unief willen blijven wonen, maar al vlug vaststellen dat dit niet zo evident is. Hen willen we die kans nu effectief geven", zegt Michel Verhoeven van ontwikkelaar Kolmont.



"Hasselt heeft nood aan dit soort compacte en betaalbare starterswoningen, op maat van jonge mensen. We moeten daar op durven inspelen. Als jonge tweeverdieners graag in onze stad willen wonen, moet het vastgoedaanbod volgen. De Kapertoren komt in dé wijk voor jonge mensen, studenten, startende werkers en gezinnen, en biedt op dat vlak een uitgelezen mogelijkheid om een nieuwe jonge community te creëren", zegt de Hasseltse schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput.