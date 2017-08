Meer werkende Vlamingen terug naar school

Door: redactie

28/08/17 - 04u24

© Wouter Van Vooren.

Steeds meer Vlamingen kiezen ervoor om naast hun job een studie in het hoger onderwijs te volgen. Vorig academiejaar waren aan de universiteiten en hogescholen 7.815 werkstudenten ingeschreven, bijna 20% procent meer dan vijf jaar daarvoor. Dat schrijft De Morgen.

De cijfers komen uit het antwoord van Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) op een parlementaire vraag van N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls. De meeste werkstudenten zijn dertigers die al een diploma hebben en doorgaans voltijds werken. Uit eigen beweging of op vraag van hun werkgever mikken ze op een tweede diploma, vooral in de rechten of de verpleeg- en vroedkunde. Een goede evolutie, vindt Daniëls.



Wel nemen de werkstudenten steeds minder studiepunten op. Terwijl het in 2010-2011 nog om gemiddeld 45 studiepunten ging, schommelt dat aantal tegenwoordig rond de 34. Dat is ongeveer de helft van een volledige studiebelasting. Door die last te verlagen, haalt de werkstudent gemiddeld wel betere scores.



Om de zware combinatie van voltijds werken en studeren te vergemakkelijken, bieden de universiteiten en hogescholen allerlei faciliteiten aan. Werkstudenten kunnen bijvoorbeeld hun studieprogramma aanpassen en hun examens spreiden. Ook worden de lessen soms op andere tijdstippen gegeven of in een andere vorm.



Geen plannen voor extra bijstand of middelen

Toch pleit het Centrum Werken en Studeren voor meer steun van de overheid. "Vandaag moeten werkstudenten voor het betaald educatief verlof aantonen dat ze een les hebben gevolgd. Maar het maken van papers en het volgen van onlinelessen tellen niet mee voor het verkrijgen van extra vergoedingen of bijkomende uren." Onderwijsminister Crevits heeft echter geen plannen om extra bijstand of middelen te voorzien. "Sowieso vloeit er al meer geld naar hen dan naar een gewone student. Als er voor die laatste 100 euro wordt uitgetrokken, is dat voor een werkstudent 150 euro."