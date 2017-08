Echte terrorist of levensmoe? Aanvaller militairen was al maanden op de dool

BJM/DDW/SDVO

Terreurgroep IS noemt de Somaliër die vrijdagavond in Brussel militairen aanviel met een mes één van zijn soldaten. Maar het gerecht gelooft dit niet zomaar. De speurders onderzoeken nu ook of Haashi Ayaanle (30) uit Brugge niet gewoon een manier zocht om te worden doodgeschoten.

Bewakingscamera's op de Emile Jacqmainlaan hebben het incident van A tot Z gefilmd. Kort samengevat: drie militairen staan op de stoep als plots een man achter hen komt aangelopen en in hen in de rug aanvalt met een mes. Volgens getuigen schreeuwt hij "Allahu akbar - Allah is groot". Een militair probeert de man eerst weg te jagen met een matrak. Omdat hij blijft uithalen met het mes, schiet een militair twee keer op de aanvaller. Die valt op zijn knieën, zijn bovenlichaam plooit naar achteren tot hij ook met zijn achterhoofd op de stoep ligt. De messentrekker heeft ook twee korans en een pistool bij - een vals wapen, blijkt na onderzoek. Niet veel later sterft Haashi Ayaanle (30) in het Brusselse Sint-Pieterziekenhuis.





Geen IS-materiaal IS eiste zaterdag de aanval op via zijn propagandakanaal Amaq. Enkele uren eerder waren de speurders binnengevallen in de flat van Haashi Ayaanle in Sint-Pieters, bij Brugge. Ze zochten uren in de sociale woonst naar linken met de terreurgroep. Voor zover bekend werd er niets gevonden. Dat zou ook zijn buurvrouw Cecile De Blieck verbazen, die twee deuren verder op de zevende verdieping woont. "Ik ben er niet goed van", zegt de 71-jarige. "Ik ben ontgoocheld in hem." Ayaanle was 2,5 jaar haar buur. "Ik had nooit problemen met hem. Enkele maanden geleden stond de politie wel voor mijn deur. Ze waren op zoek naar hem, maar zeiden niet waarom." Sindsdien heeft ze Ayaanle nooit meer teruggezien.



Vermoedelijk zocht de politie de dertiger die dag omdat er een klacht tegen hem was ingediend. In februari zou hij op zijn werk in Eeklo bij de multinational Victor Buyck Steel Construction door het lint zijn gegaan. De fabrieksarbeider klaagde eerder tegen collega's dat hij door een kliekje op het werk steevast werd gepest voor zijn zwarte huidskleur. Ze omschrijven hem daar als een heel goed geïntegreerde collega, joviaal en humoristisch. "Hij was fier op zijn job", zeggen ze. "Elke maand organiseert onze werkgever ook een evenement om arbeiders en bedienden elkaar te leren kennen. Darts, barbecue of gewoon een drink: Haashi was er altijd graag bij." In februari haalde het bedrijf er echter de politie bij. Ayaanle had collega's tijdens de werkuren in de bedrijfshal aangevallen. Volgens sommigen dreigde hij met een mes. "Die pesters hebben hem zover gekregen. Hij is ontslagen en toen is hij van de ene op de andere dag van de radar verdwenen."





Alleen maar tegenslag De Brugse burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) zegt dat ook hij geen aanwijzingen had dat de man zou zijn geradicaliseerd. "Hij had wel problemen, maar werd daarvoor begeleid", zegt Landuyt. De burgemeester heeft het eerder over psychische problemen in plaats van extremisme. Vrij snel na zijn aankomst in België, in 2004, zou de Somaliër al in een jeugdinstelling zijn beland. In 2009 kreeg hij de Belgische nationaliteit. De laatste publieke Facebook-posts van Ayaanle dateren al van juli 2013. Op de sociale media toonde hij zich vooral bezorgd over de opwarming van de aarde, vergaapte hij zich aan sportwagens, vroeg hij zich af waarom sommige mensen alle geluk hebben en andere alleen maar tegenslag, feliciteerde hij de Ronde van Vlaanderen met de 100ste verjaardag en noemde hij de eerste sneeuwval in Brugge "schoon".