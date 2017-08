40 gevaarlijke geradicaliseerden

Door: redactie

28/08/17 - 05u00

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) © Belga.

Er verblijven op dit moment veertig geradicaliseerde personen in gemeenten die niet beschikken over een lokale integrale veiligheidscel. Dat blijkt uit cijfers die sp.a opvroeg bij minister Jambon. "Dit is een gevaar voor onze veiligheid", klinkt het.

Op de OCAD-lijst rond moslimradicalisme en -terreur staan vandaag nog 622 namen. De federale regering gaat er prat op dat de figuren die een risico vormen goed opgevolgd worden. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) lanceerde daarvoor het concept van de lokale integrale veiligheidscel (LIVC). In die cellen wordt informatie uitgewisseld tussen de bestuurlijke en gerechtelijke autoriteiten en sociale diensten zoals OCMW's, scholen, straathoekwerkers en verenigingen.



Maar volgens sp.a-parlementslid Yasmine Kherbache verloopt dat niet naar behoren. "In de helft van alle gemeenten in dit land is er nog altijd geen LIVC. Het meest problematische is dat daar gemeenten bij zitten waar figuren wonen die op de OCAD-lijst staan." In Vlaanderen gaat het om zeven personen, die wonen in As, Deinze, Galmaarden, Geetbets, Ichtegem, Zelzate en Zutendaal. Jambon nuanceert de kritiek. "Gevaarlijke figuren worden nauwlettend gevolgd door lokale taskforces, waarin parketten, politie en Staatsveiligheid samenwerken." (DDW)



