7 alpinisten sterven in Italië en Oostenrijk In de Oostenrijkse Alpen zijn vandaag vijf alpinisten verongelukt. Een zesde bergbeklimmer is zwaargewond. Het ongeval deed zich voor op de berg Gabler, nabij de plaats Krimml in de provincie Salzburg. Bij een gelijkaardig ongeval in de Italiaanse Alpen kwamen twee alpinisten om, zo meldt persbureau Ansa.