Dirigent sterft tijdens inhuldiging, geëmotioneerde muzikanten vormen erehaag

LIEDEKERKE/AFFLIGEM Wat een uitbundig feest had moeten worden, is deze middag geëindigd in een tragedie. Tijdens de onthulling van het kunstwerk 'Goede Geburen' in Liedekerke, zeeg Jan Verhavert (59), de bekende dirigent van de koninklijke fanfare De Katholieke Gilde uit Hekelgem, in elkaar. Hulpdiensten konden de man niet meer redden. Hij overleed te midden de feestelijkheden. De organisatoren beslisten meteen om alle optredens op te schorten. De onthulling van de beeldengroep, een werk van kunstenaar Patrick Van Craenenbroeck, gebeurde met een uur vertraging.