Terug naar school: hoogbegaafde Aliana (5) leerde zichzelf lezen in één maand

ANNICK GROBBEN

28/08/17 - 05u00

© Jan Aelberts.

En of 1 september een mijlpaal wordt voor Aliana Goethals uit Oosterzele. Al is ze nog maar pas vijf, ze trekt naar het eerste studiejaar en zal voor rekenen zelfs les in het tweede leerjaar volgen. Het blonde elfje is hoogbegaafd en slaat daarom het derde kleuterklasje over. "Er is geen houden aan dat kind", lacht haar mama, fier op haar slimme dochter, maar ook wat weemoedig omdat het speelse er te snel af ging. "Aliana was vier toen ze zich in een maand tijd leerde lezen, en in twaalf dagen kon ze schrijven."