Laatste topweekend aan de kust

Door: redactie

27/08/17 - 19u45 Bron: vtmnieuws.be

Het was een heerlijk laatste weekend van de zomervakantie, met temperaturen tot boven de 25 graden. Daar hebben we met zijn allen zoveel mogelijk van geprofiteerd want velen trokken nog naar zee. Een meevaller voor de kusthoreca, na de tegenvallende zomer. Volgens Westtoer zijn vandaag tot 200.000 dagtoeristen naar de kust gekomen. Dat is veel voor eind augustus, een opluchting voor de horeca. "Dat is een goede meevaller, aangezien de zomer een tegenvaller was in vergelijking met vorige jaren", zegt horecauitbater Peter Deveeuw. De stranduitbaters zien de toeristen graag lang plakken vanavond, zo mijden ze ineens ook een drukke terugkeer richting binnenland.