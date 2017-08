Elke dag 2 PV's voor drugs op school

Door: redactie

video Elke dag worden nog twee PV's opgemaakt voor druggebruik of -bezit in scholen. Het cijfer daalde de voorbij jaren, maar nu niet meer. De partij CD&V roept scholen daarom op om het komende schooljaar meer te investeren in drugspreventie. Scholen moeten ook meer gegevens en ervaringen met elkaar uitwisselen, zegt de partij.