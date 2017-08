Verstappen-fans bijna 7 uren in de file in Spa-Francorchamps

Bewerkt door: mvdb

27/08/17 - 22u40 Bron: ANP

Bijna zeven uur, zo lang duurde het vooraleer de files op de parkeerplaatsen en toegangswegen van het circuit van Spa-Francorchamps waren opgelost. Duizenden Nederlanders die waren afgezakt om Max Verstappen aan het werk te zien, stonden uren vast en spraken van chaos.

Op de wegen vanaf het circuit was er lange tijd geen doorkomen aan, meldt de Nederlandse VerkeersInformatieDienst (VID). Pas rond 22 uur waren de files opgelost.



Geen politie

De VID constateerde al snel dat er op de parkeerterreinen niemand was om het verkeer te regelen: geen verkeersregelaars en ook geen politie. Fans van Verstappen deden er vaak uren over om alleen al de parkeerplaats af te komen. In het begin van de avond stond vanaf het circuit bijna 40 kilometer file.



Naar schatting zestigduizend Verstappen-fans trokken de afgelopen dagen richting het Ardense circuit om de race te zien. Het mocht niet baten, al na acht ronden moest de Nederlandse Limburger opgeven in de GP F1 van België. Vele Nederlanders trokken na de opgave al richting parking.