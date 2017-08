Verstappen-fans al uren in de file in Spa-Francorchamps

Bewerkt door: mvdb

27/08/17 - 19u40 Bron: ANP

Nederlanders staan al meer dan 2 uur stil vanaf het circuit van Spa. En daar komen nog wel wat uren bij helaas... (via @10VoorJeDag ) pic.twitter.com/lT6t64QBuN

Op de parkeerplaatsen van het circuit van Spa-Francorchamps staan veel Nederlanders nu al uren vast. Er is geen doorkomen aan, meldt de Nederlandse VerkeersInformatieDienst. Er is niemand om het verkeer te regelen en de auto's komen niet weg.

Vanaf het circuit staat rond 19.30 uur bovendien nog steeds bijna 40 kilometer file. Op lokale wegen en op de E42 richting is er geen doorkomen aan. De verkeersdienst adviseert fans zich er maar bij neer te leggen dat ze nog tot diep in de avond vertraging oplopen.



Volgens sommige schattingen kwamen zo'n 60.000 Nederlanders naar het Ardense circuit om hun held aan het werk te zien. Het mocht niet baten, al na acht ronden moest de Nederlandse Limburger opgeven in de GP F1 van België.