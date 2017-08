Politie onderzoekt filmpje waarin 14-jarige jongen in elkaar wordt geslagen en geschopt

MMB

27/08/17 - 19u50 Bron: Eigen berichtgeving

Op de beelden is te zien hoe het slachtoffer onder meer trappen moet incasseren, zelfs nadat het op de grond is gegooid. © rv.

BRUGGE De politie van Brugge is een onderzoek gestart naar een filmpje waarop een 14-jarige jongen aan het Concertgebouw in elkaar wordt geslagen en geschopt. De daders filmden de zware feiten met een smartphone en plaatsten de beelden online op een account waar enkel en alleen vechtfilmpjes op te zien zijn. Het slachtoffer zelf is in shock en mag van zijn moeder niet meer buitenkomen. Ze hopen vooral dat de beelden en het account zo snel mogelijk offline worden gehaald. De politie neemt de zaak ernstig.

Het 14-jarige slachtoffer werd door een groep jongeren aangevallen. © rv. De feiten dateren van vrijdagmiddag. Een 14-jarige jongen uit Brugge was met enkele vrienden op pad toen het omstreeks 16.30 uur verkeerd liep. De tiener kreeg een discussie met een van zijn vrienden en probeerde het uit te praten. Dat lukte ook, althans zo dacht de 14-jarige Bruggeling.



"Enkele ogenblikken later kwam een grote groep jongeren op mij afgelopen. Zonder iets te zeggen begonnen ze op me te slaan en schoppen. Ze stopten niet", getuigt het slachtoffer. De beelden spreken dan ook voor zich. De daders bleven schoppen en slaan op de tiener en gooiden hem verschillende keren op de grond. Ook op zijn (achter)hoofd en nek werd geschopt. Een omstaander verwittigde de politie, die snel ter plaatse kwam. Pas toen stopten de jongeren met het slachtoffer toe te takelen. Lees ook Truckchauffeurs afgetuigd door illegalen op parking langs E17: "Ze stampten zo hard dat hij niet meer op kon staan"

Shock Het was hen puur om het vechten te doen. Ik wist zelfs niet dat ik gefilmd werd. Het was die jongens puur daar om te doen. Slachtoffer vechtpartij Brugge "We hebben dezelfde dag nog klacht ingediend tegen onbekenden voor de vechtpartij. Grote verwondingen heeft mijn zoon gelukkig niet. Al is hij wel in shock", verklaart de moeder van het slachtoffer. Jammer genoeg bleven de gevolgen niet bij de vechtpartij zelf. Enkele uren later werden de beelden van de gruwelijke taferelen online geplaatst op een account waar enkel vechtpartijen op te zien zijn.



"Verschrikkelijk", zuchten moeder en zoon. "Dit moet echt stoppen. We hopen dat de beelden zo snel mogelijk offline worden gehaald." Het slachtoffer zelf denkt dat de daders enkel uit waren op de kick. Zijn gsm en portefeuille lieten ze roerloos achter. "Het was hen puur om het vechten te doen. Ik wist zelfs niet dat ik gefilmd werd. Het was die jongens puur daar om te doen. Ik snap het niet", zegt het slachtoffer.