150.000 bezoekers voor Cultuurmarkt van Vlaanderen in Antwerpen

MV

27/08/17 - 19u49 Bron: Belga

© Klaas De Scheirder.

In de Antwerpse binnenstad zijn zondag zowat 150.000 bezoekers geteld op de Cultuurmarkt van Vlaanderen, het evenement dat het startschot vormt voor het Vlaamse culturele seizoen. 170 organisaties uit de culturele en kunstsector kwamen er hun nieuwe programmatie voorstellen en op 24 locaties kon je gratis optredens bekijken.

De infomarkt met standjes van culturele organisaties vond verspreid over verschillende pleinen plaats, verdeeld volgens genre. Voor theater kon je zondag op de Groenplaats terecht, muziek en musical waren verzameld op de Grote Markt, musea, erfgoed en literatuur waren terug te vinden op de Meir en de Wapper, vorming, dans en circus op het Steenplein en de cultuurcentra hadden een stek op de Suikerrui.



Wie zich afvroeg welke kindvriendelijke theatervoorstellingen er in het verschiet liggen, kon een apart parcours volgen - de Vliegroute - waarbij kinderen op de verschillende stopplaatsen leuke opdrachten konden uitvoeren of korte voorstellingen bijwonen.



Wat de gratis voorstellingen betreft, waren de blikvangers van de Cultuurmarkt dit jaar onder meer ontluikend comedytalent en sketches van de Belgische Improvisatieliga in het Zuiderpershuis, jazzoptredens op de Meir, brassbands op de Groenplaats en rondleidingen door anderstalige nieuwkomers in de Bourlaschouwburg. De Wapper was dan weer omgevormd tot een groot leesplein.



Naast informatie en inspiratie verzamelen, kon je op de Cultuurmarkt ook al meteen tickets kopen voor heel wat voorstellingen. De meeste organisaties gaven daarvoor zelfs een speciale Cultuurmarkt-korting.