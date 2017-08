Grote afvalbrand op Hooge Maey in Antwerpen

MV

27/08/17

Op de stortplaats Hooge Maey in het Antwerpse havengebied is zondagavond een grote afvalbrand ontstaan. De brandweer moest met de grote middelen uitrukken om de brand onder controle te krijgen en de rookpluim is tot in de omliggende gemeenten te zien.