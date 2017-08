Steekpartij tussen broers in Oostende

MV

In Oostende is zondagnamiddag een man gearresteerd op verdenking van poging tot doodslag op zijn broer. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het slachtoffer werd met ernstige verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

De broers H. kregen het even voor 15 uur met elkaar aan de stok in een appartement in de Thomas Van Loostraat. Toen het dispuut uit de hand liep zou D.H. naar een mes gegrepen hebben. Daarmee zou hij zijn broer J.H. een steekwonde hebben toegebracht. De verwondingen van het slachtoffer zijn heel ernstig, maar het is niet duidelijk of hij in levensgevaar verkeert.



D.H. werd gearresteerd op verdenking van poging tot doodslag. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van de steekpartij is nog volop aan de gang.