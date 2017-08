Door: redactie

27/08/17 - 17u52

© TV Aalst.

video Het gratis circusfestival Cirk! in Aalst lokte het voorbije weekend maar liefst 35.000 bezoekers. Onder een stralende zon genoot jong en oud in de Aalsterse binnenstad. Het festival bestaat ondertussen negen jaar en wint steeds meer aanzien in binnen- en buitenland.

Lees ook Jongerenbendes teisteren wijk in Aalst: buurtbewoner is het beu