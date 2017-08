3.550 aanwezigen op IJzerwake : "Grootschalig Franstalig offensief als communautaire diepvries weer open gaat"

Bewerkt door: mvdb

De Brusselse geluidsnormen en het Eurostadion zijn de voorbode van een grootschalig offensief van de Franstaligen op het moment dat de communautaire diepvries weer open gaat. Die waarschuwing bracht voorzitter Wim De Wit zondag op de 16de IJzerwake. "Vlaanderen moet, nu meer dan ooit, zijn toekomst zelf kunnen bepalen. Zonder België, omdat het niet anders kan! Tegen België omdat het moet".

De IJzerwake werd destijds opgericht als een reactie op de koers van de intussen verdwenen IJzerbedevaart, die voor een deel van de radicale Vlaamse beweging onaanvaardbaar was. Dit jaar trok de wake 3.550 mensen naar de weide aan het monument van de gebroeders Van Raemdonck in Steenstrate (Ieper). Dat zijn er enkele honderden meer dan vorig jaar.



De Wit wees erop dat de Franstaligen een nieuwe aanval voorbereiden op Vlaams grondgebied. De Brusselse geluidsnormen worden opgelegd aan een luchthaven die in de Vlaamse gemeenten Zaventem en Steenokkerzeel ligt. En de Brusselse regering wil met een 'overbodig en megalomaan' voetbalstadion op Parking C (Grimbergen) een stuk Vlaams grondgebied annexeren.



"Openlijke vijandigheden"

De Franstalig politici denken volgens hem steeds meer post-Belgisch. "Daarom moeten we Vlamingen dringend afstappen van het denken over communautaire kwesties als 'dossiers'. Wat men 'dossiers' noemt, zijn naar al te vaak openlijke vijandigheden". De Vlaamse regering en het Vlaams Parlement kunnen het reilen en zeilen in Vlaanderen regelen en sturen. "Tijd dus om ons zonder schroom als een staat te gedragen en het heft in eigen hand te nemen", herhaalde hij het gekende standpunt van de IJzerwake.



"Multiculturele nachtmerrie"

De Wit en gastspreker, medeoprichter van Pro Flandria Jan van Malderen, wezen ook op het feit dat de Vlaamse cultuur onder druk staat door de Europese Unie en de massamigratie. "Het is tijd om grenzen te trekken. De limieten zijn bereikt. Genoeg is genoeg. Geen muliculturaliteit, maar identiteit. Onze identiteit", sneerde van Malderen. "Assimilatie, het overnemen van onze cultuur, het overnemen van onze kernnormen en -waarden, is de enige oplossing om de ontspoorde multiculturele nachtmerrie nog enigszins in de hand te houden", vond Wim De Wit.



Hij betreurde ook dat bij de herdenking van de slag bij Passendale, waarbij een half miljoen mensen omkwamen, enkele weken geleden van officiële Vlaamse zijde niet even uitvoerig werd stilgestaan bij de eerste open brief van de Frontbeweging. Die werd uitgerekend op 11 juli 1917 aal koning Albert gericht en geldt als het startsein voor de moderne Vlaamse Beweging werd gegeven, aldus De Wit. De Frontbeweging koos resoluut voor zelfbestuur. Voor De Wit kan en moet de bereidheid van de beweging om het Belgisch kader te verlaten "ons inspireren als we Vlaanderen echt op de kaart willen zetten".