Man ramt ex-vrouw met wagen in Doornik

In de buurt van Doornik is een man met zijn wagen ingereden op zijn ex-vrouw. Hij reed haar auto aan, die voor haar woning geparkeerd stond. De vrouw raakte klem tussen haar eigen wagen en haar woning, maar liep slecht lichte verwondingen op. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden voor poging tot doodslag, is zondag bij het parket vernomen.