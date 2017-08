Motorrijder zwaargewond bij ongeval op verkeerswisselaar E403-R8

LSI

27/08/17 - 14u31 Bron: Eigen berichtgeving

Wevelgem Op de verkeerswisselaar van de E403 naar de Kortrijkse ring R8 in Moorsele (Wevelgem) is deze voormiddag rond half elf een motorrijder zwaargewond geraakt na een val.

De man kwam met zijn motor uit de richting van Brugge en nam de verkeerswisselaar richting Kortrijk. In de bocht ging het verkeerd en kwam hij ten val. Hij schoof met zijn motor tegen de vangrail.



Achteropkomende voertuigen, waaronder een bestelwagen van de federale politie die op weg was naar de festiviteiten voor de honderdste verjaardag van het vliegveld in Wevelgem, stopten meteen en verwittigden de hulpdiensten.



Ook de MUG-heli was op het vliegveld in Wevelgem aanwezig en maakte een korte trip naar de verkeerswisselaar. Met zware verwondingen werd de motorrijder met een ambulance naar het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht. De verkeerswisselaar bleef een tijdlang voor alle verkeer afgesloten.