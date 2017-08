Opeising IS geloofwaardig of niet?

Door: redactie

27/08/17 - 13u50 Bron: vtmnieuws.be

video

Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft gisteren de mesaanval op de Emile Jacqmainlaan opgeëist, maar het parket onderzoekt nu hoe serieus we dat moeten nemen. Daarvoor doorzoekt het de computer en de gsm van de aanvaller, om te kijken of hij überhaupt wel contact heeft gehad met IS. Dat legt VTM NIEUWS-journalist Nathalie Dyck uit. Het zou ook kunnen dat de man als een 'lone wolf' handelde en dat hij op korte tijd is geradicaliseerd en inging op de oproep van IS zonder rechtstreeks contact te hebben met hen. De derde mogelijkheid is dat de man niet uit terroristische motieven handelde en IS er gewoon handig gebruik van maakte. Vrijdagavond viel een 30-jarige Belg een groep militairen aan met een mes en verwondde enkele van hen, waarna hij werd doodgeschoten.