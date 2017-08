Zo is het allemaal begonnen voor Dany Verstraeten

Door: redactie

Kris Wauters vroeg in Zot Gedraaid op Joe naar de favoriete zanger van Dany Verstraeten. Dat bleek Van Morrison te zijn. En daar hing meteen een persoonlijke anekdote aan vast: "Je bent in de inleiding van mijn carrière één ding vergeten. Toen ik begon op de radio, in het eerste jaar, dat was in 1979, dan heb ik een jaar lang popinterviews gedaan. Ik ben eigenlijk begonnen met muziekinterviews te doen. Ik werd in het begin naar Jazz Bilzen gestuurd, waar Van Morrison 'top off the bill' was. En gelukkig gaf hij geen interviews, want ik zou niet geweten hebben hoe ik het zou moeten aanpakken. Ik zou zelfs niet weten hoe ik met zo'n norse man zou moeten praten. Maar ik stond op de wei te kijken naar de optredens die bezig waren en ik keek opzij, en een meter naast mij stond toch niet Van Morrison, met twee bodyguards naast hem. Ik voelde dat gelukzalige moment: 'ik sta hier naar muziek te kijken met Van Morrison naast mij", vertelde Dany.