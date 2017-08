Man doodgeschoten aan metrostation in Molenbeek

Door: redactie

27/08/17 - 00u07 Bron: Belga

© reuters.

Aan het metrostation Beekkant in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is gisterenavond een man neergeschoten en overleden. Dat wordt bevestigd door de politie Brussel-West. De omstandigheden zijn nog niet gekend, maar verschillende Franstalige media melden dat het om een afrekening in een drugsmilieu gaat. De politie kan dat nieuws nog niet bevestigen.