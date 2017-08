Twee jongeren kritiek na zware crash langs jaagpad in Oudenburg

Siebe De Voogt

In het West-Vlaamse Oudenburg zijn vanavond twee jongeren levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zware crash. De twee reden op het moment van het ongeval langs een jaagpad. De 21-jarige bestuurster uit Oudenburg raakte omstreeks 21 uur in nog onduidelijke omstandigheden de controle kwijt over het stuur van de Ford K. Ze belandde in de berm, trok haar stuur over en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een boom.