Door: redactie

26/08/17 - 19u40 Bron: vtmnieuws.be

video

De 18-jarige verdachte van het ongeval in Oostende is gisteren om 16.30 uur in Mons opgepakt. Hij probeerde nog tevergeefs te vluchten toen de lokale politie hem opmerkte. Door de gevolgen van het ongeval liep de man op krukken.