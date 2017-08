Barcelona op straat tegen terreur

Door: redactie

In Barcelona wordt vandaag een grote vredesmars gehouden, ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslag van 17 augustus op de Ramblas. Toen reed een bestelwagen in op de mensenmassa. De bestuurder is later gedood door de politie. Bij de aanslagen in Barcelona, en enkele uren later in Cambrils, zijn vijftien doden gevallen en bijna 130 gewonden. Met vele tienduizenden stappen de Barcelonezen op onder de slogan: "wij hebben geen schrik". Onder hen zijn ook koning Felipe en premier Mariano Rajoy. In de vredesmars stappen ook een delegatie van de Catalaanse politie en van de winkelhouders langs de Ramblas. Zij waren de eerste die reageerden na de dodelijke doortocht van de bestelwagen. Veel betogers dragen ook protestbordjes gericht tot de koning en de regering met als boodschap: als jullie vrede willen, moeten jullie geen wapens verkopen. Ook in de Spaanse badplaats Cambrils is gisteravond een herdenkingsmars gehouden. Na de aanslag in Barcelona reed ook hier een islamist in de menigte. Een vrouw is daarbij omgekomen. Zo'n 16.000 mensen trokken er langs de zeedijk. "We hebben geen schrik" en "we zijn allemaal Cambrils" stond op bordjes te lezen. Een krans en kaarsjes herinneren aan de plaats van de aanslag.