Optocht voor priester in Zwevezele

26/08/17 - 19u50 Bron: vtmnieuws.be

In Zwevezele in West-Vlaanderen hebben zo'n 200 gelovigen betoogd met tractoren en motorfietsen tegen het ontslag van hun priester. Volgende week willen ze zelfs een mars houden naar het bisdom van Brugge en een petitie afgeven. Maar de bisschop blijft bij zijn beslissing: de priester zaaide verdeeldheid en was te modern. Daarom moet hij weg, klinkt het. Ronkende tractoren en motorfietsen als protest voor de Sint-Aldegondekerk in Zwevezele. De boodschap is duidelijk: hun priester Luk moet blijven. Zo'n 200 parochianen zijn in het zwart gekleed. De ontslagen priester is er zelf niet bij. Binnen is de pastoor ad interim intussen begonnen met de mis. Normaal zitten er 400 gelovigen op zaterdag maar vandaag zijn dat er amper 100. Volgende week plannen de Zwevezelenaars een mars naar Brugge. Ze willen een gesprek met de bisschop en hem een petitie afgeven. AL beseffen ze dat dat de kans klein is dat hun priester Luk terugkomt.