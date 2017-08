Door: redactie

26/08/17

De 17de editie van de City Parade is vandaag om 15.00 uur goed van start gegaan in de schaduw van het Atomium. De veiligheidsmaatregelen op en rond het Brusselse terrein zijn streng en de politie is zichtbaar aanwezig. Al die maatregelen stonden al op punt, voor de mesaanval op drie militairen in het centrum van Brussel gisteravond.