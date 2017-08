Somalische gemeenschap "betreurt heel erg wat er gebeurd is" na aanval op militairen

Bewerkt door: ESA

26/08/17 - 19u39 Bron: Belga

Soldaten en politiemannen op de Boulevard Emile Jacqmain in Brussel waar een man drie soldaten heeft aangevallen. © afp.

De aanval met een mes op drie militairen vrijdagavond in Brussel door een 30-jarige Belg van Somalische afkomst beroert de Somalische gemeenschap in ons land. "Wij betreuren heel erg wat in Brussel is gebeurd. Tegelijk stellen we ons vragen." Dat zei afstandsloper Bashir Abdi, die enkele weken geleden voor België aantrad op het WK atletiek in Londen.