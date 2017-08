"Het is bijna alsof pastoor Luk een grotere misdadiger is dan Vangheluwe"

Sam Vanacker

Ruim tweehonderd sympathisanten van de omstreden priester Luk Brutin verzamelden vandaag aan de ingang van de kerk van Zwevezele. De organisatie, die voornamelijk bestaat uit (ex-)leden van het parochiaal team van de priester, spreekt van een succes. De afgezette priester zelf was niet op het protest aanwezig.

Een tiental tractoren en evenveel motards daagden gisteren op aan de kerk van Zwevezele. Honderden mensen kwamen er hun steun betuigen voor priester Luk Brutin. Getooid in het zwart en met de slogan 'Luk moet Blijven' op de borst riepen voormalig koster Philippe Vandemoortele, zijn gezin en hun team er op om een petitie te ondertekenen, waarna er een niet mis te verstaan protestlied aangeheven werd. Daarbij werd vooral het bisdom Brugge door de mangel gehaald. In ware 'witte mars'-stijl werden daarna tientallen witte ballonnen opgelaten. "Onvoorstelbaar op welke manier de hogere kerkelijke overheid denkt", zegt actievoerder Cindy Lemaire. "De kerk in Zwevezele zat vol dankzij Luk. Maar omdat er een paar mensen zijn in Wingene die jaloers zijn op zijn succes en omdat de kerk weigert mee te gaan met z'n tijd wordt onze priester gestraft. Daar moeten er vragen bij gesteld worden. Zolang Luk niet achter het altaar staat, ga ik niet meer naar de mis."

Niet toevallig zijn de protesteerders, die om praktische redenen vertrokken in Ruddervoorde, verzameld voor de kerk net voor aanvang van een misviering. Die viering werd opgedragen door vervanger Frans Vanderhaeghen. "Alles in de kerk is in het paars ingericht", legt de koster uit. "Net zoals bij een begrafenis. De nieuwe priester mag ervan denken wat hij wil." "Luk stond tussen de mensen", zegt Anneke Segaert, die tot voor kort nog met hosties rondging naar de zieken voor Luk. "Zes jaar geleden hebben we hier een jonge, enthousiaste priester met open armen ontvangen. En nu wordt dat enthousiasme afgestraft. Waarom? Niet omdat hij motoren zegende, soms eens een mis hield in het West-Vlaams en ooit eens bier en pizza verkocht in de kerk. Nee. Omdat hij rechtuit was. Daar hebben ze hem voor gestraft." Harley-Davidsonrijder Jean-Pierre Miny is speciaal uit Oostende afgekomen naar Zwevele. "Ik ken de priester niet", vertelt hij. "Maar iemand mag niet worden afgestraft louter omdat hij buiten de lijntjes kleurt. Daarvoor ben ik vandaag uitgereden." Volgens Jerry Desendere, lid van de confrerie en vriend van Brutin, speelt er meer achter de schermen. "Vriendjespolitiek en jaloezie. Daar gaat het om, niet om bekwaamheid. Eén voor één hebben ze Luk zijn parochies afgepakt. Maar zijn kerk zat wél telkens stampvol. Weet u dat het bisdom Luk verboden heeft om hier zijn kop te tonen?"

Dossier naar Rome?

"Zoiets doet natuurlijk deugd, al heb ik er zelf nooit om gevraagd", zegt pastoor Luk Brutin zelf. "Het is uit de schoot van vrijwilligers gegroeid." Brutin twijfelt nog of hij al dan niet in beroep gaat tegen zijn verwijdering. "Persoonlijk vraag ik me af of het sop de kool nog waard is, maar wie mij steunt vindt dat ik geen andere keuze heb. Als ik beroep aanteken en ik mag er toch terug aan de slag, dan kom ik natuurlijk opnieuw in dezelfde pestsituatie terecht. De politiek tegenover mijn persoon en aanpak zal er niet door veranderen. De enige reden waarom ik het overweeg is dat het bisdom dan hopelijk wel oog heeft voor pesterijen binnen de Kerk en niet hetzelfde doofpotscenario als bij de pedofilieschandalen hanteert. Binnenkort hak ik de knoop door."



Als er beroep volgt, gaat het dossier naar Rome, waar de Hoogste Rechtbank van de Apolitische Signatuur er zich over moet beraden.



Bisschop Lode Aerts is de commotie die in Zwevezele is ontstaan niet ontgaan. "We betreuren dat de genomen beslissing mensen kwetst. Die beslissing is er niet zomaar gekomen. Sinds 2012 zijn er - ook door mijn voorganger - met priester Luk Brutin regelmatig contacten en gesprekken geweest om naar effectieve oplossingen te zoeken. Daarnaast heb ik in deze zaak heel wat adviezen ingewonnen bij mensen die verantwoordelijkheid in de kerk dragen. Tot mijn grote spijt bleek uit de vele gesprekken dat Luk Brutin er niet in slaagt zijn parochiegemeenschap samen te houden. Natuurlijk ben ik gevoelig voor de mensen in en rond Zwevezele, maar de beslissing om hem als pastoor te verwijderen was onvermijdelijk."



Luk Brutin denkt er het zijne van: "Ik vind nochtans dat er weinig polarisatie is: het gaat om een klein aantal tegenstanders tegenover heel wat mensen die wel positief zijn over mijn bijdragen", besluit hij.