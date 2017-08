Gents schepen Christophe Peeters getrouwd met Wendy Loots

Didier Verbaere

26/08/17 - 17u37

Op het Gentse stadhuis stapte Open Vld-schepen van Financiën, Middenstand en Feestelijkheden Christophe Peeters (42) vandaag in het huwelijksbootje met Wendy Loots (32). De twee leerden elkaar exact vijf jaar geleden kennen tijdens een fietsvakantie op de Tourmalet. Zij op de fiets, hij in de bezemwagen.

De kinesiste uit Antwerpen kwam in 2014 in Gent wonen bij haar toekomstige. Na de officiële ondertekening van het huwelijk volgde een plechtigheid in de Trouwzaal voor familie en vrienden en het bijna voltallige schepencollege van de Stad.



Ook burgemeester Daniël Termont was van de partij na zijn hartoperatie begin juli. Net als heel wat oud-schepenen en bekende Gentenaars. Het was al 21 jaar geleden dat er nog een schepen in functie trouwde in Gent. Dat was Martine De Regge, in 1996.