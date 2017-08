Door: redactie

In terreurniveau hebben we een bijkomende capaciteit nodig om bewakingsopdrachten uit te voeren. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon aan VTM NIEUWS. Militairen zijn getraind om die opdrachten in het buitenland uit te voeren, dus waarom niet in het binnenland, vraagt Jambon zich af.