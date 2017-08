Door: redactie

De militair die gisteravond in de Emile Jacqmainlaan in Brussel de mesaanvaller doodschoot, heeft de regels gevolgd en handelde in een context van wettelijke zelfverdediging. Dat zegt het Brussels parket. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de militair twee keer geschoten heeft.