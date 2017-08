Antwerpse politie vat gewapende man met kilo coke die controle ontvluchtte

Door: redactie

26/08/17 - 13u12 Bron: Belga

In Antwerpen heeft de lokale politie gisteravond een wagen met twee inzittenden achtervolgd die wegreed van een controlepost die gericht was tegen woninginbraken. De passagier van de wagen stapte op een bepaald moment uit en kon gevat worden terwijl hij te voet verder vluchtte. Hij bleek een vuurwapen en een aanzienlijke hoeveelheid drugs op zak te hebben. De bestuurder en de wagen zelf blijven op te sporen.

De politie had gisteren een controlepost opgesteld aan de Posthofbrug om het verkeer dat van de Singel kwam te controleren. Rond 17.25 uur merkten de agenten op dat een wagen zich aan de controle probeerde te onttrekken.



De politie zette de achtervolging in, die hen aan hoge snelheid door smalle straatjes in Berchem leidde. De vluchtende wagen reed onder meer tegen de richting over het voetpad de Neptunusstraat in, waar ei zo na een aanrijding plaatsvond met een ander voertuig. Wat verder in die straat stapte de passagier uit. Een van de politie-inspecteurs liep achter de verdachte aan en kon hem inrekenen, de andere inspecteur bleef de wagen achtervolgen. Die laatste kon echter ontkomen.



De gevatte verdachte is een 37-jarige Albanees die een zak met een kilo cocaïne bij zich droeg. Uit zijn broekzak was tijdens de achtervolging bovendien een geladen vuurwapen gevallen.