Door: redactie

26/08/17 - 13u03 Bron: Belga

In Florennes, in de provincie Namen, is in de voorbije nacht een vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Ze verloor in een bocht de controle over het stuur en haar auto kwam tegen de gevel van een woning terecht. Ze overleefde de klap niet, zegt het parket van Namen.