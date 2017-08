Politiekantoor in Brussel opnieuw bekogeld met molotovcocktail

Bewerkt door: ESA

Nadat een onbekende dader donderdagavond al het politiekantoor in de Brusselse Marollen had bekogeld met een molotovcocktail, is er gisteren rond 20.15 uur opnieuw zo'n projectiel naar het commissariaat gegooid. Dat meldt de nieuwssite Bruzz en het wordt aan Belga bevestigd door de politie Brussel Hoofdstad Elsene.