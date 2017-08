Nieuwe snelweg A11: Minister Weyts is fier op "Vlaams vakmanschap"

Door: redactie

26/08/17 - 11u03 Bron: Belga

© Jan Aelberts.

De nieuwe snelweg A11 tussen Brugge en Knokke-Heist werd vandaag om 10.45 uur officieel ingehuldigd. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) steekt zijn lof voor het project niet onder stoelen of banken. "Dit is een staaltje Vlaams vakmanschap waar we fier op mogen zijn."

Minister Ben Weyts. © photo news. In zijn speech kondigde de minister aan dat de Vlaamse regering de komende twee jaar nog 5,8 miljard euro zal investeren in mobiliteit en openbare werken. "We kiezen er resoluut voor om te blijven investeren. Er is natuurlijk de Oosterweelverbinding, als God en de actiegroepen het belieft. Maar ik kan ook aankondigen dat een investering van 750 miljoen euro in de sluis van Terneuzen is goedgekeurd."



Dierenwelzijn en toerisme

Weyts merkte op dat er niet enkel geïnvesteerd wordt in de weginfrastructuur. "Eigenlijk investeren we zelfs meer in de alternatieven. De snelweg is 12 kilometer, de nieuwe fietspaden 15 kilometer. Er zijn ook nog negen ecopassages en de betere bereikbaarheid van de kust. Daar kunnen de minister van Dierenwelzijn en de minister van Toerisme alleen maar tevreden mee zijn", verwees Weyts naar zijn andere bevoegdheden.



Beweegbare brug

Ten slotte stond de minister stil bij de dubbele beweegbare brug over het Boudewijnkanaal. De eerste beweegbare brug over een Belgische snelweg is een van de blikvangers van de A11. "Met dit project halen we de vrachtwagens weg uit dorpskernen, maar we zetten ook in op het belang van de waterwegen. De beweegbare brug is een huzarenstukje en moet trouwens enkel omhoog voor mastodonten van schepen." Lees ook Duurste snelweg van Vlaanderen is klaar: "Vakmanschap van bovenste plank"