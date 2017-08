Eendjeskraam van foorkramer belandt in de gracht

Jan Van Maele

26/08/17 - 08u58

© Jan Van Maele.

Even na 3.00u vanmorgen raakte op de E403 Zeelaan een vrachtwagen van de weg en belande in de gracht. De vrachtwagen, het eendjeskraam van een foorkramer reed richting Zeebrugge toen het mis ging. De vrachtwagen ging van de weg ramde een paar bomen en belande op zijn zij in de gracht.