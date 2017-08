Gemeentelijk rampenplan tijdelijk afgekondigd in Nevele door brandende vrachtwagen

kv

26/08/17 - 02u54 Bron: Belga

© belga.

In Nevele, in de provincie Oost-Vlaanderen, is het gemeentelijk rampenplan van kracht vanwege een brandende vrachtwagen in de buurt van het station van deelgemeente Hansbeke. Dat meldt de VRT en het nieuws wordt bevestigd door de brandweer van Nevele. Omstreeks 4.15 uur werd het rampenplan weer opgeheven.

Lees ook Het staat vast: Deinze fusioneert met Nevele