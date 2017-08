"Gewapende" Luikenaar verschanste zich met kind in woning

kv

26/08/17 - 00u32 Bron: Belga

© belga.

In Luik heeft een man, die naar eigen zeggen gewapend is, zich vanavond een tijdlang in zijn woning verschanst met zijn zoon. De man kon snel gearresteerd worden, aldus het parket van Luik vanavond.

De politie kreeg rond 19.45 uur een melding binnen over het incident. De man had zich met zijn zoon in zijn woning verschanst, en had verklaard dat hij gewapend was. Het incident kaderde in een scheiding die moeilijk verloopt. De politie kwam massaal ter plaatse en stelde een veiligheidszone in rond de woning.



De ordediensten zijn snel in contact getreden met de man en konden hem ompraten. Al om 20.18 uur werd de perimeter opgeheven.



De vijftigjarige Luikenaar was niet gekend bij het gerecht. De politie kon hem zonder incidenten arresteren en meenemen naar het politiekantoor, waar hij werd verhoord. Morgen zal hij worden overgedragen aan het parket van Luik.