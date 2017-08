LIVE: Militairen schieten man neer die hen aanvalt met mes

FT

25/08/17 - 21u05

De man zou twee militairen op de Émile Jacqmainlaan hebben aangevallen met een mes. De dader werd neergeschoten. © Belga & Twitter.

Militairen hebben deze avond rond 20.20 uur een man neergeschoten op de Émile Jacqmainlaan in Brussel nadat die hen had aangevallen met een mes. De politie bevestigde aanvankelijk dat de man overleden was, maar het parket spreekt dat nu tegen. Hij zou volgens hen in levensgevaar verkeren. De twee militairen zouden lichtgewond zijn. De politie is massaal ter plaatse.