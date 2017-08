LIVE: Militairen schieten man dood die hen aanvalt met mes: "Poging tot terrorisme"

FT & SRB

25/08/17 - 21u05

De man zou twee militairen op de Émile Jacqmainlaan hebben aangevallen met een mes. De dader werd neergeschoten. © Belga & Twitter.

Militairen hebben deze avond rond 20.20 uur een man neergeschoten op de Émile Jacqmainlaan in Brussel nadat die hen had aangevallen met een mes. De man is later deze avond aan zijn verwondingen overleden. De twee militairen zijn lichtgewond geraakt. Burgemeester Philippe Close spreekt van één gewonde. Het federaal parket behandelt het incident als een terreurdaad.