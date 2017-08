Door: redactie

25/08/17 - 19u55 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video

Steeds meer Vlaamse gemeenten kampen met een tekort aan huisartsen. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. In 204 gemeenten, deelgemeenten, of bepaalde wijken in grote steden zijn er te weinig huisartsen, vorig jaar waren dat er nog maar 185.