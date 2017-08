Door: redactie

In tal van scholen is er een grote bedrijvigheid, want alles moet klaar zijn om de leerlingen te ontvangen over exact een week. Vele scholen moeten trouwens plaatsen bij creëren omdat er ieder jaar meer kinderen zijn. Minister van Onderwijs Crevits gaf vlak voor de zomer nog 35 miljoen aan nieuwe projecten. Maar veel scholen kunnen niet wachten tot ze dat geld effectief zien, ze moeten nu al aan de slag gaan om die extra leerlingen een plaats te kunnen geven.