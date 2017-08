Door: redactie

25/08/17 - 20u25 Bron: vtmnieuws.be

video

'Le Fidèle' is de Belgische inzending voor de negentigste editie van de Oscars, de belangrijkste filmprijzen ter wereld. De regisseur Michaël R. Roskam is niet aan zijn proefstuk toe. Zijn film 'Rundskop' werd al eens genomineerd voor een Oscar. En beide films hebben nog iets gemeen, de hoofdrolspeler is Matthias Schoenaerts.