Visser (38) verdronken voor ogen van zijn vrouw in Ieper

25/08/17 - 18u50 Bron: Belga, Eigen berichtgeving

In Ieper is vanavond een visser om het leven gekomen, nadat hij in het water terechtkwam. Hij werd na enkele minuten uit het water gehaald, maar er kon geen hulp meer baten. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper.