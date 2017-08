Wegen en Verkeer verstrooid in Schilde: busstrook wordt BOB-strook

TT

25/08/17 - 17u52

Verkeer Bestuurders die de pas heraangelegde Turnhoutsebaan al uitgeprobeerd hebben, hebben het bord mogelijk al zien staan: de rechtse rijbaan blijkt ineens geen busstrook te zijn, maar wel een BOB-strook.

Foutje op de Turnhoutsebaan in Schilde. De BOB moet uiteraard BUS zijn ¿¿. En iedereen moet een BOB achter het stuur hebben ¿¿. #GoForZero pic.twitter.com/ujWvsxbmey — Veva Daniels (@VevaDaniels)

Het was Wegen en Verkeer-woordvoerster Veva Daniels die het foutje op het verkeersbord zelf tweette: "De BOB moet uiteraard BUS zijn. En iedereen moet een BOB achter het stuur hebben", volgde er nog als knipoog achter.



Toch verwijst de BOB op het verkeersbord niet naar een rijstrook die is voorbehouden voor wie geen alcohol heeft gedronken, hoewel dat misschien ook een idee zou kunnen zijn. Wel is er waarschijnlijk verwarring ontstaan met de vraag of de rechterrijstrook nu een busstrook is, dan wel een zogenaamde 'bijzonder overrijdbare bedding', die door verkeersdeskundigen vaak 'een bob' wordt genoemd. Zo'n bedding heeft echter een ander verkeersbord.